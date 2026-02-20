Çakaloğlu çiftinin öldürülmesinde yeni gelişme! Cinayet şüphelisinden kan donduran itiraf

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 Şubat Pazar günü korkunç bir cinayet meydana gelmişti. Doktor Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı annesi Nuran Çakaloğlu ve babası Turgut Çakaloğlu'nun yaşadığı eve gittikten sonra anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken bulmuştu. İhbar üzerine adrese ağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çakaloğlu çiftinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edilirken Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılmıştı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu 39 yaşındaki Ş.H. isimli kişi şüpheli olarak tespit edildi.

Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.H. isimli şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Sorgusunda Ş.H.'nin Turgut Çakaloğlu'ndan para istediği ancak olumsuz yanıt alınca cinayetleri işlediği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.