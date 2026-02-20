Başından vurup yakmışlardı! Vahşi cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı: JASAT failleri yakaladı

Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde 2010 yılında Niyazi Aslan’ın başından vurulup yakılarak öldürüldü. Yaşanan vahşi cinayetin ardından çalışmalar ve incelemeler yapılsa da bir sonuca varılmamıştı. Cinayetin aydınlatılması amacıyla Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

FAİLLER YAKALANDI

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucu faillerin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğu tespit edildi.

İ.A. ve S.A'nın olay tarihinden sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar Y.A, H.İ.A. ve Y.K. Tekirdağ’a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.