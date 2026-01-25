Çanakkale'de şüpheli olay! Ahırda cansız bedeni bulundu

Kategoriler
Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde yaşayan Halil Rıza Korkmaz’dan (61) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu.
Korkmaz’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.