Çanakkale'de şüpheli olay! Ahırda cansız bedeni bulundu

Ayvacık ilçesinin Kulfal köyünde yaşayan Halil Rıza Korkmaz’dan (61) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA SIRASINDA AHIRDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Korkmaz, jandarma ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu kendisine ait ahırda ölü bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Korkmaz’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.