Yaşam
Bursa'da su kuyusu temizliği kötü bitti! Babası için metrelerce aşağı inen çocuk hayat memat mücadelesi veriyor

Bursa'da temizlik amacıyla kuyuya giren baba ve onu kurtarmaya çalışan 17 yaşındaki oğlu metan gazından etkilenerek fenalaştı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 kişi de kurtarılırken oğul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin tarihi Kumyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek fenalaştı.

Bursa'da su kuyusu temizliği kötü bitti! Babası için metrelerce aşağı inen çocuk hayat memat mücadelesi veriyor

AİLE DURUMU İHBAR EDEREK YARDIM İSTEDİ

Babasına yardım etmek isteyen Efe (17) de gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü. Durumu fark eden bağ evinde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da su kuyusu temizliği kötü bitti! Babası için metrelerce aşağı inen çocuk hayat memat mücadelesi veriyor

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan genç ise olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe, Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

