Gaziantep Nurdağı'nda korkutan deprem

Gaziantep Nurdağı ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin 4.0 olarak açıkladığı deprem, saat 19.13'te kaydedildi. Derinliği AFAD tarafından 7.82 kilometre, Kandilli ölçümlerinde ise 2.3 kilometre olarak duyurulan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik ve korku yaşadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2015459468004163906

OLUMSUZ BİR DURUM AÇIKLANMADI

Nurdağı ilçesi merkezli deprem sonrası ilçede ikamet edenler tedirgin olurken sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.