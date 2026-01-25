Büyükçekmece'deki dev fabrika alevlere teslim! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın dronla görüntülendi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARA BULUTLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, alev alev yanan fabrika ve ekiplerin çalışması dronla havadan görüntülendi.