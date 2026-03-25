SON DAKİKA!
Cani anneye müebbet hapis: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attığını itiraf etmişti

Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden annenin davası tamamlandı. 35 yaşındaki anne mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 16:32

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 15 Ocak 2025 tarihinde 4 yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne Merve Sağın daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığını söyledi. Annenin itirafı üzerine çöplükte geniş çaplı arama yapıldı ancak günler süren çalışmalarda çocuğun cesedine ulaşılamadı.

Bugün Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olay sonrası gözaltına alınıp cinayet suçlamasıyla tutuklanan Sağın son kez hakim karşısına çıktı.

İYİ HAL NEDENİYLE MÜEBBET CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaa tekrarlandı. Anne Merve Sağın duruşmada çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.
İtirafı, tanık beyanları göz önünde bulundurularak Sağın'a cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış cezası verildi. İyi hali göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü.

