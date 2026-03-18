Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cani eşten kan donduran itiraf! Cesetle 1,5 ay yaşamış: 'Kokunca parçalayıp çöpe attım'

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yıllardır kayıp olarak aranan Khurriyat Tursunboeva'nın cani eşi Ersin Y. tarafından korkunç şekilde katledildiği ortaya çıktı. Caninin cinayet itirafı kan dondurdu. Ersin Y. ifadesinde “Yaklaşık 1,5 ay cesedi evde sakladım, kokunca toprak ve kireç döktüm. Daha sonra 3 parça halinde poşetleyip çöp konteynerlerine attım.” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 09:44

Maltepe'de Temmuz 2019’dan bu yana kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 7 yıl önce sırra kadem basan kadının eşi Ersin Y. tarafından katledildiği kurulan özel ekip sayesinde gün yüzüne çıktı. Cani, eşinin yurt dışına kaçtığı ve deport edildiği yalanlarıyla aileyi oylamaya çalışsa da telefonunun Türkiye’de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Cani cinayeti kan donduran sözlerle itiraf etti.

"ÇOK KAN KAYBETTİ, ORADA ÖLDÜ"

Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre cani koca Ersin Y. ifadesinde 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.

"CESEDİ 1,5 AY EVDE SAKLADIM"

Şüpheli, ifadesinin devamında "Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim. Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm.

"PARÇALAYIP ÇÖPE ATTIM"

Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim" dedi. Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

ETİKETLER
#kadın cinayeti
#Özbekistan Uyruklu
#Kızlık Soyadı
#Kocam Öldürdü
#Cesedi Sakladı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.