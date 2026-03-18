Cani eşten kan donduran itiraf! Cesetle 1,5 ay yaşamış: 'Kokunca parçalayıp çöpe attım'

Maltepe'de Temmuz 2019’dan bu yana kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 7 yıl önce sırra kadem basan kadının eşi Ersin Y. tarafından katledildiği kurulan özel ekip sayesinde gün yüzüne çıktı. Cani, eşinin yurt dışına kaçtığı ve deport edildiği yalanlarıyla aileyi oylamaya çalışsa da telefonunun Türkiye’de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Cani cinayeti kan donduran sözlerle itiraf etti.

"ÇOK KAN KAYBETTİ, ORADA ÖLDÜ"

Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre cani koca Ersin Y. ifadesinde 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.

"CESEDİ 1,5 AY EVDE SAKLADIM"

Şüpheli, ifadesinin devamında "Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim. Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm.

"PARÇALAYIP ÇÖPE ATTIM"

Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim" dedi. Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.