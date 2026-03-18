Meral Akşener aylar sonra ortaya çıktı! 'Siyaset' sorusuna verdiği cevap gündem oldu: 'Bu çok önemli bir soru'

Siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı iftar sonrası görüntülendi. Program sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, "Ankara'da gerçekten siyaset insanı bırakıyor mu?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

ANKARA'DA SİYASET GERÇEKTEN İNSANI BIRAKIYOR MU?

İftar sonrası bir gazeteci "Çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, istifade ettim." diyen Meral Akşener'e bir muhabir "Siyaseti bıraktım dediniz ancak Ankara'da siyaset gerçekten insanı bırakıyor mu?" sorusunu yöneltti.

"BEN BIRAKTIM, GERİSİNİ BİLMİYORUM"

Akşener ise soruya "Bu çok önemli bir soru. Ben bıraktım, gerisini bilmiyorum." diyerek cevap verdi.