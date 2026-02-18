Canlı yayında rezalet! Annesine ve kız kardeşine yaptıkları infiale yol açtı

İzmir’in Buca ilçesinde 39 yaşındaki H.M.B. isimli şahsın paylaştığı videolar kısa sürede gündem oldu. Şahıs, paylaştığı videolarda annesine ve kız kardeşine ağır hakaretlerde bulunurken, ailesini tehdit etti. Halkın büyük tepki gösterdiği videoların kısa sürede yayılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin adresi kısa sürede tespit edildi. H.M.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mağdur şahısların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koruyucu ve önleyici tedbir süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan H.M.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.