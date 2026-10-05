Çatı tamiri çok kötü bitti! Sac yüksek gerilim hattına çarpınca usta can verdi, 2 çırak yaralandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde kötü bir olay yaşandı. Fırtınada düşen sac, yerine takılmaya çalışılırken meydana gelen kazada bir can yitti.

USTA YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 ÇIRAK YARALI KURTULDU

Kaynak ustası Mustafa Akdaşlı'nın (45), yerine takmaya çalıştığı sac, yüksek gerilim kablosuna çarptı. Usta, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 çırağı ise ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çırak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır’a sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Akdaşlı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.