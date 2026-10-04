İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada dikkat çeken bir polis görüntüsüne özel mesaj yayımladı. Hatay'da çekilen görüntülerde bir polis trafik kazasının ardından başka bir kaza olmasını engellemek için yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Avuç avuç toprak taşıyarak örtmeye çalıştı: Bakan Çiftçi'den o polise teşekkür İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da trafik kazası sonrası başka kazaları önlemek için yola dökülen motor yağının üzerine toprak taşıyan bir polise teşekkür mesajı yayımladı. Türk polisinin 'önce insan' anlayışıyla fedakarca görev yaptığı vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da çekilen bir polis görüntüsüne özel mesaj yayımladı. Görüntülerde bir polis, trafik kazası sonrası başka kaza olmasını engellemek için yola dökülen motor yağının üzerine toprak taşıdı. Bakan Çiftçi, polisin hassasiyeti için yürekten teşekkür ettiğini belirtti. Türk polisinin aziz milletin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yaptığı ifade edildi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polise teşekkür ederek şunları söyledi:

"Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2106821780400750708?s=20