Avuç avuç toprak taşıyarak örtmeye çalıştı: Bakan Çiftçi'den o polise teşekkür

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İstanbul
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada dikkat çeken bir polis görüntüsüne özel mesaj yayımladı. Hatay'da çekilen görüntülerde bir polis trafik kazasının ardından başka bir kaza olmasını engellemek için yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıdı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polise teşekkür ederek şunları söyledi:
"Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız."
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2106821780400750708?s=20