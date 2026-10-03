2 arkadaşın 'sürücü ben değilim' kavgası! Polislerin önünde kavgaya tutuştular: 'Cinler mi sürüyor bu arabayı?'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Aracı bırakıp inşaata saklanan sürücü ile araçta bulunan arkadaşı, polis ekiplerine "Sürücü ben değilim" diyerek birbirlerini suçladı. İki şahsın tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Alkollü sürücüye 550 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 5 yıl el konuldu.