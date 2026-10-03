Seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç, alevlere teslim olarak dakikalar içinde kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın; Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Altınözü-Antakya kara yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında araç alevlere teslim oldu.

Aracın yandığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.