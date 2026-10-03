Boğazına şeker kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Kayseri'de işlem yaptırmak için gittiği kamu kurumunda nefes borusuna şeker kaçan kişi, personelin Heimlich manevrasıyla müdahale etmesi sonucu kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasına giden bir vatandaş, asansör beklediği sırada boğazına şeker kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Vatandaşın fenalaştığını ve kendi imkanlarıyla şekeri çıkarmaya çalıştığını fark eden kurum personeli, duruma hızla müdahale etti.