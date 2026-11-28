Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada temyiz incelemesini tamamladı. Daire, ruhsatsız (kaçak) kömür ocağını işleten Enver G. ve Hakan K.'ye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

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HABERİN ÖZETİ Cesedi ormanda yakılmış halde bulunmuştu! Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani davasında Yargıtay son sözü söyledi Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kaçak kömür ocağında çalışırken düşen ve cesedi ormanlık alanda yanmış bulunan Afgan işçi Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada, ocak işletmecisi iki sanığa verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı. Ruhsatsız kömür ocağını işleten Enver G. ve Hakan K.'ye 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 5 yıl 8'er ay hapis cezası oy birliğiyle onandı. 9 Kasım 2023'te kömür nakli sırasında sırt üstü düşen Nourtani, otomobil bagajına konuldu ve cesedi ertesi gün ormanlık alanda yanmış halde bulundu. Madencinin kıyafetlerinin sobada yakıldığı ve kamera cihazına vurularak çekim açısının değiştirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda kesin ölüm nedeninin belirlenemediği, cesedin ise ölümden sonra yakıldığı bildirildi. Bilirkişi heyeti olayın iş kazası olduğunu belirterek işletmecileri asli kusurlu, Nourtani'yi ise tali kusurlu buldu. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ceza alan diğer sanıklar hakkındaki istinaf kararlarının temyize tabi olmadığı belirtilerek dosya Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

KÖMÜR OCAĞINDA DÜŞTÜ, ERTESİ GÜN CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Dava dosyasına göre, Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiindeki kömür ocağı 1 Kasım 2023 tarihinde imha edilerek kapatıldı. Sanıkların kaçak olarak işletmeye devam ettiği ocakta sigortasız çalışan Nourtani, 9 Kasım 2023 tarihinde kömür nakli sırasında sırt üstü düştü. Kalp masajı yapılan ve zaman zaman nefes aldığı belirtilen madenci, vagonla ocaktan çıkartıldı. Battaniyeye sarılarak otomobilin bagajına konulan Nourtani'nin cesedi, ertesi gün Kırat Mahallesi Osmanlı mevkiindeki ormanlık alanda yanmış halde bulundu.

SUÇ DELİLLERİ YOK EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Madencinin kıyafetlerinin sobada yakılması ve kamera cihazına vurularak çekim açısının değiştirilmeye çalışılması da mahkemenin suç delillerinin yok edilmesine ilişkin değerlendirmesinde yer aldı.

CESEDİ ÖLÜMDEN SONRA YAKILDI

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 3 Aralık 2024 tarihli raporunda, Nourtani'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediği, cesedinin ölümünden sonra yakıldığı bildirildi. Madencinin gecikmeden hastaneye götürülmesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunup bulunmadığı da tespit edilemedi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, meydana gelen olayın 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası olduğunu belirledi. Heyet, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan ocak işletmecilerini asli kusurlu, Nourtani'yi ise tali kusurlu buldu.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASI REDDEDİLDİ

Nourtani ailesinin avukatı, sanıkların eylemlerinin kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti. Sanık avukatları ise bilirkişi raporlarının hatalı ve yetersiz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2026 tarihli kararında suç vasfının ve yaptırımların doğru belirlendiği sonucuna vararak iki sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini onadı.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan A.A.'ya verilen 4 yıl 6 ay, S.K. ve E.D.'ye verilen 2'şer yıl, A.Ç.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarına ilişkin istinaf kararlarının ise temyize tabi olmadığı belirlendi. Dava dosyasının Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.