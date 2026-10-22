Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptığı öne sürülen dolandırıcılık şebekesi yöneticisi ve üyesi 16 sanığın yargılanmasına Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderilmişti: 36 milyon dolarlık vurgunda 10 sanık için 10'ar yıl hapis talebi Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı göndererek haksız menfaat sağladığı öne sürülen 16 sanığın yargılandığı davada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Bietsan şirketinin Çin'e yaptığı 8 ayrı sevkiyattaki 326 konteynerde külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği ve 32 milyon 400 bin dolar tahsil edildiği belirtildi. Savcılık, 10 sanık hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Eylemlerin emir-komuta zinciri ve süreklilik unsuru taşımadığı gerekçesiyle tüm sanıkların 'örgüt' suçlarından, belge asıllarının bulunamaması nedeniyle de 'özel belgede sahtecilik' suçundan beraatları istendi. Aralarında Kartal Saltan ve Dursun Çokyiğit'in de bulunduğu 7 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraat talep edildi. Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

32 MİLYON 400 BİN DOLARLIK HAKSIZ MENFAAT DELİLLERLE SABİT

32 milyon 400 bin doların tahsil edilmesiyle haksız menfaat sağlandığının sabit olduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketinin, Çin’e yapmış olduğu 8 ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyneri alıcı firma Mercuria firmasına külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların 36 milyon dolar değerindeki bakır külçelerin gönderilmesine ilişkin sözleşme kapsamında, konteynerlerdeki bakırların kaldırım taşlarıyla değiştirilmesi ve ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin doların tahsil edilmesiyle haksız menfaat sağladıklarının dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu belirtildi.

Savcılık, eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığı değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle sanıkların, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘örgüte üye olma ve örgüte yardım etme’ suçlarından ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini istedi. Mütalaada, sahte olduğu iddia edilen belgelerin asıllarının ele geçirilememesi nedeniyle sanıkların ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan da beraatları da talep edildi.

10 SANIK HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Esasa ilişkin mütalaada, tutuksuz sanıklar Hasan Kayacıköse, Sinan Çokyiğit, Başak Yeşilbaş, Bora İbiş, Çağrı Koçoğlu, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ramazan Öner, Tayfun Gıcır ile Vedat Ulusoy’un, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdıkları sabit olduğu vurgulandı. Savcılık, 10 sanığın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN BERAAT TALEBİ

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Başak Yeşilbaş, Bora İbiş, Çağrı Koçoğlu Dursun Çokyiğit, Ferhat Ulusoy, Kartal Saltan başta olmak üzere 16 sanığın, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan, söz konusu belgelerin asıllarının ele geçirilememiş olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarını talep edildi.

Savcılık, sanıklar Kartal Saltan, Dursun Çokyiğit, Soner Çokyiğit, Saime Çokyiğit, Ferhat Ulusoy, Sedat Uzun, Ufuk Çatalbaş’ın, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarını istedi.

“BERAATIMI TALEP EDİYORUM"

Savunma yapan tutuksuz sanık Çağrı Koçoğlu, "Ben, bütün mahkemelere geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatları, davada dinlenmeyen tanıkların bulunduğunu belirterek, bu kişilerin dinlenilmesini talep ettiler. Avukatlar ayrıca, malzemelerin denizdeki görevliler ya da müştekiler tarafından değiştirilmiş olabileceğini öne sürdüler.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, konuya ilişkin Çin’de bir soruşturma yürütülmediğini, sadece bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair noter raporu bulunduğunu belirterek, dinlenmeyen tanıklar yönünden zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler.

SAVUNMA HAZIRLAYABİLMELERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre'de bulunan şirketle, Tekirdağ'da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verilmişti. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceği anlatılmıştı. İddianamede firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerde saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Savcılık, örgüt yöneticisi sanıklar Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit’in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 33 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı 29 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanıklar Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş hakkında ise 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçundan aynı oranda hapis cezası talep edilmişti.

"Bir kısım sanıkların ‘dolandırıcılık’ suçundan, şikayet etmiş olduğumuz şirketin yetkilisi başta olmak üzere mahkumiyetine, bir kısım sanıkların ise ‘dolandırıcılık’ suçundan beraatına ilişkin bir mütalaa oldu"

Duruşma sonrası davaya ilişkin açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Müşerref Gözde Zihir, "Duruşma, 18 Aralığa bırakıldı. Çin adli makamlarından bir istinabe yazısının sonucunu bekliyordu mahkeme, buna istinaden biz birtakım taleplerde bulunduk. Mahkeme, Çin makamından adli istinabe sonucunun beklenmesine karar verdi. Şu an halen sanıkların dinlenmesi aşamasındayız. Dava 2021 yılında başladı ancak kapsamlı bir dosya yürütüldüğü için ve çok fazla tanık dinlendiği için, yargılama ve kovuşturma aşaması biraz uzun sürdü ve halen devam ediyor. Tanıkların dinleniyor olma süreci devam etmesine rağmen, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bizim için biraz sürpriz oldu. Bir kısım sanıkların ‘dolandırıcılık’ suçundan, şikayet etmiş olduğumuz şirketin yetkilisi başta olmak üzere mahkumiyetine, bir kısım sanıkların ise ‘dolandırıcılık’ suçundan beraatına ilişkin bir mütalaa oldu. ‘Evrakta sahtecilik’ ve ‘örgüt’ suçları bakımından beraat talep etti iddia makamı. Şuan dava henüz kovuşturma aşamasının sonunda değil, karar aşamasında değil, Mahkeme, yazılacak olan yazıların cevabını bekleyecek. Tanıkların dinlenmesi tamamlanacak. Devam edeceğiz davamızı takip etmeye" şeklinde konuştu.