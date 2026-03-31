İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "suç örgütü" iddialarıyla açılan davada yeni gelişme yaşandı. Davada savcı ara mütalaasını açıkladı. Ara mütalaada Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100 sanığın tutukluluk halinin devamı talep edilirken 7 isim için de tahliyesi istendi. Tahliyesi istenen isimler arasında Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve CHP'li Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB davasında mütalaa açıklandı! 7 sanık için tahliye talebi İBB davasında savcı 7 kişinin tahliyesini istedi. Tahliyesi istenen isimler arasında Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve CHP'li Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de bulunuyor. Savcı ayrıca Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve İSPER çalışanı Davut Bildik'in de tahliyesini istedi.

TAHLİYE TALEPLERİ

Tahliyesi talep edilen isimler:

1- Sırrı Küçük-CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü

2-Fatih Yağcı-Ağaç A.Ş. Çalışanı

3-Evren Şiroğlu-Ağaç A.Ş. Çalışanı

4-Kadriye Kasapoğlu-Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü

5-Davut Bildik-Büro Personeli

6- Ali Üner-İş insanı

7- Ebubekir Akın-Halk otobüsü işletmecisi