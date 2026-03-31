Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İBB davasında mütalaa açıklandı! 7 sanık için tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik "yolsuzluk" ve "suç örgütü" iddialarıyla açılan davada savcı ara mütalaasını açıkladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 7 kişinin tahliyesi istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İBB davasında mütalaa açıklandı! 7 sanık için tahliye talebi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 13:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "" ve "" iddialarıyla açılan davada yeni gelişme yaşandı. Davada savcı ara mütalaasını açıkladı. Ara mütalaada ’nun da aralarında bulunduğu 100 sanığın tutukluluk halinin devamı talep edilirken 7 isim için de tahliyesi istendi. Tahliyesi istenen isimler arasında Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve CHP'li Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de bulunuyor.

HABERİN ÖZETİ

İBB davasında mütalaa açıklandı! 7 sanık için tahliye talebi

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
İBB davasında savcı 7 kişinin tahliyesini istedi.
Tahliyesi istenen isimler arasında Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve CHP'li Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de bulunuyor.
Savcı ayrıca Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve İSPER çalışanı Davut Bildik'in de tahliyesini istedi.
TAHLİYE TALEPLERİ

Tahliyesi talep edilen isimler:

1- Sırrı Küçük-CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü
2-Fatih Yağcı-Ağaç A.Ş. Çalışanı
3-Evren Şiroğlu-Ağaç A.Ş. Çalışanı
4-Kadriye Kasapoğlu-Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü
5-Davut Bildik-Büro Personeli
6- Ali Üner-İş insanı
7- Ebubekir Akın-Halk otobüsü işletmecisi

KonuDetay
Dava Yeriİstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dava İddialarıYolsuzluk ve Suç Örgütü
Yeni GelişmeSavcı ara mütalaasını açıkladı
Tutukluluk TalebiEkrem İmamoğlu dahil 100 sanık için devamı
Tahliye Talebi7 isim için
Tahliyesi İstenenler (1)Sırrı Küçük (CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü)
Tahliyesi İstenenler (2)Fatih Yağcı (Ağaç A.Ş. Çalışanı)
Tahliyesi İstenenler (3)Evren Şiroğlu (Ağaç A.Ş. Çalışanı)
Tahliyesi İstenenler (4)Kadriye Kasapoğlu (Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü)
Tahliyesi İstenenler (5)Davut Bildik (Büro Personeli)
Tahliyesi İstenenler (6)Ali Üner (İş insanı)
Tahliyesi İstenenler (7)Ebubekir Akın (Halk otobüsü işletmecisi)
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#yolsuzluk
#suç örgütü
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Savcı Mütalaası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.