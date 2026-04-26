Mersin’den Hatay’a 4 Mart 2025’te şantiyede işçi olarak çalışmak üzere gelen 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın yatakhane olarak kullandığı konteyner 8 Mart’ta alev alarak yandı. Yangında Yaşar alevlerin içinde kalarak hayatını kaybederken aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Daha 19 yaşındaydı, vahşice katledildi: Benzin döküp diri diri yakmışlar Hatay'da 19 yaşındaki işçi İbrahim Yaşar'ın kaldığı konteynerin benzin dökülerek yakılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada iki kişi tutuklandı. 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, 8 Mart'ta Hatay'daki şantiyede kaldığı konteynerin yanması sonucu hayatını kaybetti, aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında şantiyede çalışan M.K. ve B.S. tutuklandı. İddianamede, şüphelilerin olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle benzin aldığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yaralı M.A.Ö. ifadesinde, M.K.'nin kapıyı açtığını, B.S.'nin ise içeri yanan bir bez attığını ve ardından benzini yere döktüğünü belirtti. İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, oğlunun ilk çalıştığı işinin dördüncü gününde katledildiğini ve adalet istediğini söyledi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 8 Temmuz'a erteledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aynı şantiyede çalışan 26 yaşındaki M.K. ve 33 yaşındaki B.S. gözaltına alınıp tutuklandı. Yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan açılan davanın ilk duruşması 20 Nisan’da Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

5 LİTRE BENZİN ALMIŞLAR...

İddianamede yer alan kamera kayıtlarında, olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.’nin birlikte bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle benzin aldığı görüldü. İtfaiye raporlarında ise yangının söndürülmeden bırakılan ya da unutulan bir ateşten çıkmış olabileceği belirtildi.

ÖNCE SELAM VERDİ, SONRA BENZİN DÖKTÜ

Yaralı M.A.Ö. ifadesinde, olaydan bir gün önce gece saatlerinde B.S.’yi telefonda konuşurken uyardığını, sonrasında iki şüpheliyle birlikte kahve içtiklerini söyledi. Olay anında ise M.K.’nin konteyner kapısını açarak selam verdiğini, ardından B.S.’nin içeri yanan bir bez attığını ve sonrasında benzini yere döktüğünü ifade etti.

"İLK ÇALIŞTIĞI İŞİNİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE OĞLUM KATLEDİLDİ"

Evladının ilk çalıştığı işinde 4'üncü gün can verdiğini ifade eden acılı baba Vedat Yaşar, "Oğlum İbrahim Yaşar, 4 Mart 2025 yılında Hatay'a çalışmaya geldi. Orada bir şirkette su tesisatçı olarak çalışmaya geldi. İbrahim'i 8 Mart'ta iki kişi üstüne benzin döküp canice yaktılar. Tanımadığımız şahıslardı ve o şahıslarla biz hayatımızda ne aynı şehirde yaşadık ne de tanışıklığımız var. Bunların niçin, ne sebeple oğlumu yaktıklarını ben de bilmiyorum. Benim oğlum da mağdur ailelerin bir bireyidir. Biz oğlumun adaletinin sağlanması için buradayız ve bugün burada umarım adalet yerini bulur. Benim oğlum liseyi bitirdi. Oğlum resimde kaldığı gibi duruyor, hayatı boyunca oğlumun gülümsemesi eksik olmadı. Hayatı boyunca evde evcil hayvanı eksilmedi ve oğlum çocukları çok severdi. Oğlum hayatında hiç çalışmadı, ilk çalıştığı işinin dördüncü gününde oğlum katledildi. İbrahim'i ben anlatamam, anlatmak için İbrahim'le yaşamak lazım" dedi.

"CEZASIZLIKTAN CANİLER CESARET ALMASIN"

Evladının kaldığı konteynerde yanarak öldüğünü ve canilerin cezalarını çekmesini istediğini dile getiren Vedat Yaşar, "Bu şahıslar petrolden gidip, 5 litre benzin almışlar ve kayıtlarda var. 5 litrelik bir bidona doldurmuşlar, ağzına molotof şeklinde bez koyup yakmışlar. Molotof şeklinde konteynerin içine atmışlar. Çocukların üzerine kapıyı da kilitlemişler. Ben yüce Türk devletinin adaletine inanmak istiyorum ve inanacağım da. Umarım adalet yerini bulur. İbrahim için bütün mağdur çocuklar için emsal bir karar olur umarım. Biz artık kimsenin evladının yanmasını istemiyoruz. Bütün canlarımız çok değerli, hele ki ülkemizin yeni nesil çocukları bizim için en değerlisi. Umarım emsal bir karar çıkar ve cezasızlıktan bu caniler cesaret almasınlar. Başka evlatlarımızın canı yanmasın. İbrahim'i biz bir şekilde hiçbir şekilde geri getiremeyiz. Benim üç çocuğum daha var. Bütün çocuklarımın psikolojisi şu an bozuk, ne işe gidebiliyorlar ne bir iş yapabiliyorlar. Ailecek her gün evimizden cenaze çıkıyor" ifadelerini kullandı.

DAVA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yakıtın alındığı istasyon hakkında usulsüz satışa dair soruşturma olup olmadığına ilişkin müzekkere yazılmasına hükmeden heyet, davayı 8 Temmuz'a erteledi.