Dağdan toplanan mantarlar faciaya yol açtı. 5 kişiyi zehirleyen mantar, bir kişinin hayatına mal oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Denizli'de mantar faciası! 5 arkadaş zehirlendi: Biri öldü, 2'sinin durumu ağır Denizli'nin Çivril ilçesinde kırsal alandan topladıkları mantarları piknikte yiyen 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti, ikisinin ise durumu ağır. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Ahmetcik Mesire Alanı'na giden 5 arkadaş, bir gün önce topladıkları mantarları pişirip yedi. Mantar zehirlenmesi şüphesiyle Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişiden Ali Çiğdem hayatını kaybetti. Gruptaki E.K. ve A.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürmektedir. Sağlık durumları ağırlaşan E.K. ve A.D., Denizli'deki hastanelere sevk edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Ahmetcik Mesire Alanı'na giden 5 arkadaş, bir gün önce kırsal alandan topladıkları mantarlarla piknik yapmak istedi.

MANTARDAN ZEHİRLENDİLER

Piknik sırasında mantarları pişirerek yiyen gruptaki Ali Çiğdem, bir süre sonra rahatsızlandı. 5 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 ARKADAŞTAN BİRİ ÖLDÜ, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 arkadaştan Ali Çiğdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Grupta bulunan E.K. ve A.D.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Sağlık durumları ağırlaşan iki hasta, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nden Denizli'deki hastanelere sevk edildi.