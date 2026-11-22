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İstanbul
Dağdan toplanan mantarlar faciaya yol açtı. 5 kişiyi zehirleyen mantar, bir kişinin hayatına mal oldu.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Ahmetcik Mesire Alanı'na giden 5 arkadaş, bir gün önce kırsal alandan topladıkları mantarlarla piknik yapmak istedi.
Piknik sırasında mantarları pişirerek yiyen gruptaki Ali Çiğdem, bir süre sonra rahatsızlandı. 5 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 arkadaştan Ali Çiğdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Grupta bulunan E.K. ve A.D.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Sağlık durumları ağırlaşan iki hasta, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nden Denizli'deki hastanelere sevk edildi.