Dereye düşen 9 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni kütüğe sıkışmış halde bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kardeşleriyle birlikte kent merkezinde bulunan Karaçay Deresi'nde gelen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul D., henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıya kapıldı.
Çocuğun suda kaybolduğunu fark eden kuzeni kurtarmak için suya yönelse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin dere içerisinde sürdürdüğü arama çalışmalarına dron destekli taramalar da eşlik etti. Akşam saat 21.00 sıralarında hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, sabah saat 07.00'de yeniden başlandı.
Yürütülen çalışmalarda küçük çocuğun cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altına sıkışmış halde bulundu.