Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kardeşleriyle birlikte kent merkezinde bulunan Karaçay Deresi'nde gelen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul D., henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıya kapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dereye düşen 9 yaşındaki çocuktan acı haber: Cansız bedeni kütüğe sıkışmış halde bulundu Suriye uyruklu 9 yaşındaki bir çocuk, Karaçay Deresi'nde akıntıya kapılarak kayboldu ve cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 3 kilometre aşağıda bulundu. Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul D., henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıya kapıldı. Çocuğun kuzeni onu kurtarmak istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler ve dron destekli arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Küçük çocuğun cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altında bulundu.

KUZENİ KURTARMAK İSTEDİ

Çocuğun suda kaybolduğunu fark eden kuzeni kurtarmak için suya yönelse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA SABAH DEVAM EDİLDİ

Dalgıç ekiplerin dere içerisinde sürdürdüğü arama çalışmalarına dron destekli taramalar da eşlik etti. Akşam saat 21.00 sıralarında hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, sabah saat 07.00'de yeniden başlandı.

CANSIZ BEDENİ KÜTÜĞÜN ALTINDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

Yürütülen çalışmalarda küçük çocuğun cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altına sıkışmış halde bulundu.