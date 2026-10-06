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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:02

Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin dosya yeniden incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında Kurt’un babası tutuklandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:02

Erhan Kurt’un 21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri'nde ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkiinde ölü olarak bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Kurt'un babası tutuklandı. 

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'da 2007 yılında Hevsel Bahçeleri'nde ölü bulunan Erhan Kurt'un cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan babası tutuklandı.
Otopsi raporunda Erhan Kurt’un ölümünün bağla boğmaya bağlı geliştiği ve cansız bedeninin bulunduğu saatten 6 ila 12 saat önce gerçekleştiği belirlendi.
Cinayette kullanılan kablo ölçüsünün baba A.K'nin elektrik işinde kullandığı malzemeyle uyuştuğu ve telefonunun maktulün bulunduğu yere yakın baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.
Ailenin şüpheli hareketleri ve maktulün annesinin saat 23.30 civarında çocuğunun öldürüldüğünü söyleyerek feryat etmesi hayatın olağan akışına aykırı bulundu.
Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden baba A.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

 

Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı

ANNE DAHİL İKİ KİŞİNİN İLETİŞİM TESPİTİ KARARI ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde Kurt’un ölümün bağla boğmaya bağlı geliştiği belirlendi. Dosyada şüphelilerin ve tanıkların beyanları arasında tespit edilen çelişkiler sebebiyle daha önce haklarında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmayan O.K. ile maktulün annesi A.K. hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca iletişimin tespitine ilişkin karar alındı.

Devam eden tedbirde olaya ilişkin bir bilgi veya delile ulaşılamadı. Dosyada bulunan şüpheliler ve maktulün adına kayıtlı GSM hatları ile bu hatların takıldığı belirlenen cihazlara takılan GSM hatlarının HTS kayıtları temin edilerek analiz çalışmaları yapıldı.

ÖLÜM BULUNDUĞU SAATTEN 6-12 SAAT ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Adli Tıp Kurumundan ölümün gerçekleştiği saate ilişkin alınan raporda, ölümün maktulün cansız bedeninin bulunduğu 07.30-08.00 saatlerinden 6 ila 12 saat önce gerçekleştiği kanaati yer aldı.

KOMŞUSU O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Maktulün komşusu olan ve yeniden beyanlarına başvurulan tanık A.Ç'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Olay tarihinde iftardan sonra baba A.K. ile maktul Erhan Kurt evden birlikte çıktı. Babasının elinde elektrik malzemesi bulunan poşetin olduğunu gördüm. Babası işe gideceğini söyledi. Yatsı namazını kılarken maktulün annesinin feryatlarını duydum. Kızım, maktulün annesinin 'Erhan Kurt'u öldürmüşler' şeklinde feryat ettiğini anlattı. Bunun üzerine evden çıkarak anne A.K'ye ne olduğunu sordum. 'Oğlum Erhan'ı öldürmüşler.' dedi. Bunun üzerine baba A.K'yi aradım. Bana, 'Çocuğu arıyoruz, hastanelere bakıyoruz.' dedi. Sabah namazına doğru tekrar feryatlar duydum. Kapıya çıktığımda Erhan'ın cesedinin bulunduğunu duydum ve koşarak cenazenin bulunduğu yere gittim. Cesedin başında O.K, ağabeyi S.K. ve baba A.K. ile yeğeni ve 2 kadın bulunuyordu."

 

Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı

BABA İLE GÖRÜŞMESİ HTS KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede tanık A.Ç'nin şüpheli baba ile olay günü telefon görüşmesi yaptığının HTS kayıtlarında tespit edildiği belirtildi.

Baba A.K'nin ifadesinde oğluyla evden çıkıp kahvehaneye gittiğini, kahvehanede oturup evine döndüğünü belirttiği yer aldı.

Eylemde kullanılan kablonun ölçüsünün A.K'nin elektrik işinde kullandığı malzemeyle uyuşması, incelenen HTS kayıtlarına göre A.K'nin beyanları doğrultusunda Hasanpaşa Hanı ve Kurşunlu Camisi mevkisindeki baz istasyonlarından sinyal vermesi gereken telefonu maktulün bulunduğu yere yakın olan Alipaşa baz istasyonundan saat 20.36'da baz verdiği belirlendi.

HAREKETLERİ HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI

Şüpheli baba maktulü aradığı esnada Dicle Üniversitesi Hastanesine gittiğini beyan etmesine rağmen bu yönde bir baz kaydının bulunmaması, maktulün ağabeyi S.K'nin hattına ait maktulü aradıklarını beyan ettikleri zaman dilimi zarfında herhangi bir baz kaydının bulunmaması, arama esnasında yakınlarıyla irtibat kurmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi.

Dosyada, olay tarihinin ramazan ayına denk gelmesi, maktulün yaşı itibarıyla 20 yaşında bir erkeğin eve geç saatte gelmesi ve buluştuğu iddia edilen arkadaşlarıyla sahura kadar oturması mümkün iken ailesinin saat 23.00 itibarıyla maktulün kaybolduğu kabulüyle aramaya çıkmalarının mantıklı olmadığı ifade edildi.

Tanık beyanlarında maktulün annesinin saat 23.30 civarında çocuğunun öldürüldüğünü beyan ederek feryat ettiği yönündeki beyanlarla "kasten öldürme" eyleminin tespit edilemeyen aile içi bir mesele sebebiyle şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Diyarbakır’da 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Boğularak öldürülen gencin babası tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
#dicle nehri
#Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
#Erhan Kurt
#Hevsel Bahçeleri
#Çiftehavuzlar Mezarlığı
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