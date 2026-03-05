Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tellikaya Mahallesi Halit Bin Velid Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.