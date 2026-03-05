Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda işçi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş
Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda işçi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 18:30

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tellikaya Mahallesi Halit Bin Velid Bulvarı oldu.

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda işçi yaralandı

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

