Diyarbakır'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir evde dehşet yaşandı. Evden silah seslerinin duyulması üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin evde yaptığı incelemede korkunç olay ortaya çıktı.
Ekipler incelemede 14 yaşındaki Amine Durman'ın pompalı tüfek ile vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Amine Durman'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.