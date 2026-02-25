Diyarbakır'da korkunç olay! 14 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu

Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir evde dehşet yaşandı. Evden silah seslerinin duyulması üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin evde yaptığı incelemede korkunç olay ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Ekipler incelemede 14 yaşındaki Amine Durman'ın pompalı tüfek ile vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Amine Durman'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.