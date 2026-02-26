Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir özel üniversitede korkunç bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayın yaşandığı adres, Örnektepe Mahallesi oldu.
İddiaya göre, Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Serhan M. ile 25 yaşındaki Ferhat D. arasında, "dönem ödevi" nedeniyle başlayan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Serhan M., Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılırken burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.
Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D. ise Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.