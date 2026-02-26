Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir özel üniversitede iki öğrenci arasında "dönem ödevi" nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken öğrencilerden biri diğeri göğsünden 3 kez bıçakladı. Şüpheli öğrenci tutuklanırken ağır yaralı öğrencinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 16:23

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir özel üniversitede korkunç bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayın yaşandığı adres, Örnektepe Mahallesi oldu.

HABERİN ÖZETİ

Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda bir özel üniversitede, dönem ödevi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki bir öğrenci, diğer bir öğrenci tarafından bıçakla ağır yaralanırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu'ndaki bir özel üniversitede yaşandı.
Dönem ödevi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
21 yaşındaki Serhan M., 25 yaşındaki Ferhat D. tarafından göğsünden 3 kez bıçaklandı.
Ağır yaralanan Serhan M. hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Ferhat D. olayda kullandığı bıçakla yakalanarak "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre, Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Serhan M. ile 25 yaşındaki Ferhat D. arasında, "dönem ödevi" nedeniyle başlayan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Serhan M., Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılırken burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı

Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D. ise Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziosmanpaşa'da abi dehşet saçtı! Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü
Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet!
ETİKETLER
#Beyoğlu Üniversite Kavgası
#Öğrenci Bıçaklandı
#Dönem Ödevi Kavgası
#Ferhat D. Tutuklandı
#Serhan M. Yaralandı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.