İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir özel üniversitede korkunç bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayın yaşandığı adres, Örnektepe Mahallesi oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dönem ödevi tartışmasında kan döküldü! Üniversite arkadaşını bıçakladı İstanbul Beyoğlu'nda bir özel üniversitede, dönem ödevi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki bir öğrenci, diğer bir öğrenci tarafından bıçakla ağır yaralanırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu'ndaki bir özel üniversitede yaşandı. Dönem ödevi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 21 yaşındaki Serhan M., 25 yaşındaki Ferhat D. tarafından göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan Serhan M. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ferhat D. olayda kullandığı bıçakla yakalanarak "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Serhan M. ile 25 yaşındaki Ferhat D. arasında, "dönem ödevi" nedeniyle başlayan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Serhan M., Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılırken burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D. ise Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.