Gaziosmanpaşa'da abi dehşet saçtı! Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Murat Yaşar, sokak üzerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Murat Yaşar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan korkunç cinayetin arka planı da ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Serhat K.'nin, kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğünü, bu nedenle öfkelendiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçaklama olayının gerçekleştirdiği öne sürüldü. Serhat K.'nin, olayın ardından Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Arabacı, "Arkadaş oldukları için olmuş. Daha fazlasını bilmiyoruz. Çocuğu ben tanımıyorum ama komşularım. Tam samimiyetimiz yok. Diğerlerini tanıyorum. İyilerdi biz bir kötülük görmedik" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.