 | Yasin Aşan

Gaziosmanpaşa'da abi dehşet saçtı! Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Serhat K., kız kardeşinin yanında gördüğü ve tartıştığı 25 yaşındaki Murat Yaşar'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 16:13

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Karadeniz Mahallesi 1137 Sokak oldu.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki Murat Yaşar, kız kardeşini kendisiyle gören 25 yaşındaki Serhat K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü ve şüpheli polise teslim oldu.
25 yaşındaki Murat Yaşar, İstanbul Gaziosmanpaşa'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi 25 yaşındaki Serhat K., kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğü için cinayeti işlediğini öne sürdü.
Serhat K., cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Murat Yaşar, sokak üzerinde uğradığı sonucu bacaklarından yaralandı. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Murat Yaşar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ KARDEŞİNİN YANINDA GÖRÜP ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan korkunç cinayetin arka planı da ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Serhat K.'nin, kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğünü, bu nedenle öfkelendiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçaklama olayının gerçekleştirdiği öne sürüldü. Serhat K.'nin, olayın ardından Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Arabacı, "Arkadaş oldukları için olmuş. Daha fazlasını bilmiyoruz. Çocuğu ben tanımıyorum ama komşularım. Tam samimiyetimiz yok. Diğerlerini tanıyorum. İyilerdi biz bir kötülük görmedik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

