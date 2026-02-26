Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet!

Arnavutköy'de bir çiftlik evinde dehşet dolu anlar yaşandı. Aldıkları alkolün etkisiyle tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli kaçtı. Boynundan ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde 'un ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet!

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SALDIRDI

Çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürüldü. Saldırı sonucu Işık'ın boynunda derin kesik oluştu.

Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

