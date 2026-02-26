Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Baykar ve Leonardo ortaklığında İHA mesaisi: Üretim tarihi netleşti

Baykar ve Leonardo ortaklığıyla üretilen ilk orta sınıf İHA'ların montajı nisan ayında İtalya'daki tesislerde tamamlanacak. Proje kapsamında 8 ayda büyük mesafe kat edildi. Seri üretim öncesinde yaklaşık 1 yıllık test süreci öngörülüyor.

Baykar ve Leonardo ortaklığında İHA mesaisi: Üretim tarihi netleşti
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 15:28

Savunma sanayisinin iki büyük ismi arasındaki iş birliğinde meyveler toplanmaya başlıyor. Türk savunma devi ile İtalyan havacılık firması Leonardo tarafından geliştirilen orta sınıf insansız hava araçlarının () montaj sürecinde sona yaklaşıldı.

Baykar ve Leonardo ortaklığında İHA mesaisi: Üretim tarihi netleşti

HABERİN ÖZETİ

Baykar ve Leonardo ortaklığında İHA mesaisi: Üretim tarihi netleşti

Türk savunma devi Baykar ile İtalyan havacılık firması Leonardo iş birliğinde geliştirilen orta sınıf insansız hava araçlarının (İHA) montaj süreci sona yaklaşırken, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Nisan ayına kadar İtalya'da ilk İHA'ların üretiminin tamamlanacağını ve programın takvimin önünde ilerlediğini duyurdu.
Baykar ve Leonardo, orta sınıf insansız hava araçları (İHA) geliştirme iş birliğinde montaj sürecini tamamlamak üzere.
Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Nisan ayına kadar İtalya'daki tesislerinde ilk orta sınıf İHA'ların montaj ve üretiminin biteceğini açıkladı.
İş birliği, hem sabit kanatlı hem de döner kanatlı İHA platformlarını kapsıyor.
Seri üretim ve satış öncesinde yaklaşık bir yıllık test ve gösterim süreci öngörülüyor.
İHA programı, belirlenen takvimin biraz önünde ilerliyor.
Leonardo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, şirketin 2025 yılı finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı ve basın toplantısında, İHA programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cingolani, İHA segmentinde "olağanüstü bir ivme" yakaladıklarını belirterek, Baykar ile yürütülen iş birliğine işaret etti.

"BAYKAR İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Yepyeni teknolojilerin entegrasyonu konusunda Baykar ile çok yakın bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cingolani, "Baykar ile yeni teknolojileri entegre etmek üzere günlük esasta çalışmaya devam ediyoruz. İki hafta sonra sunacağımız stratejik plan güncellemesinde, bu konuda çok daha önemli detaylar paylaşacağız." dedi.

İHA programındaki hızlanmaya dikkati çeken Cingolani, sadece 8 ay içinde büyük bir mesafe katettiklerini vurguladı. Cingolani, nisan ayı itibarıyla İtalya’nın kuzeyindeki Ronchi dei Legionari tesislerinde ilk orta sınıf İHA'ların montaj ve üretiminin tamamlanacağını duyurdu.

Cingolani, çalışmaların sadece sabit kanatlı araçları değil, döner kanatlı platformlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını belirtti.

Yüzlerce adetlik seri üretim ve satış aşamasından önce yaklaşık bir yıllık test ve gösterim süreci öngördüklerini kaydeden Cingolani, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu araçların özel koşullarda iniş yapma ve sürü operasyon kabiliyetlerini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Cingolani, İHA programındaki ilerlemenin elektronik birimi üzerindeki etkilerinin, küresel savunma projesi GCAP'in (Global Combat Air Programme) hemen ardından hissedileceğini ifade etti.

Yatırımların planlanan düzeyde devam ettiğini belirten Cingolani, İHA programında takvimin biraz önünde olduklarını söyledi.

