KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 00:45

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile gerçekleştirdiği hava-hava atış testinden başarıyla geçti.

'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, operasyonel yeteneklerini geliştirmeyi ve farklı mühimmat entegrasyonlarını artırmayı sürdürüyor.

AKINCI'dan tarihi atış: EREN mühimmatı ile yeni gökyüzünde yeni sayfa

AKINCI BU KEZ EREN İLE BAŞARIYA İMZA ATTI

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer başarıya imza attı.

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen EREN mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını hava-hava görevlerine de taşıyan Bayraktar AKINCI, EREN mühimmatıyla yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu.

AKINCI'dan tarihi atış: EREN mühimmatı ile yeni gökyüzünde yeni sayfa

BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabilen milli TİHA, ulaştığı stratejik gücü bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

AKINCI'dan tarihi atış: EREN mühimmatı ile yeni gökyüzünde yeni sayfa

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son 3 yıldır dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını dış satıştan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında öne çıktı.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracatın Şampiyonları Ödülü" alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

#Roketsan
#baykar
#Bayraktar Akinci Tİha
#Eren Mühimmatı
#Hava Hava Testi
#Savunma Teknolojileri
