Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

NATO'da ortak görev! Bayraktar TB3, Eurofighter ile uçtu: 8 saat uçup 1700 kilometre katetti

Türkiye’nin gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, NATO tatbikatında Eurofighter savaş uçaklarıyla ortak göreve imza attı. Bayraktar TB3, 8 saat havada kalıp 1700 kilometrelik mesafeyi katederek dikkat çekici performansla göz doldurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 12:50

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Baltık bölgesindeki önemli faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında 'dan havalanan 'ün 'larla ortak görevinde 8 saat uçup 1700 kilometre mesafe katettiğini belirtti.

NATO'da ortak görev! Bayraktar TB3, Eurofighter ile uçtu: 8 saat uçup 1700 kilometre katetti

Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uzun süreli uçuş, platformun dayanıklılık, haberleşme ve müşterek görev kabiliyetlerini ortaya koydu.

Baltık Bölgesi gibi yoğun hava trafiği ve hava unsurlarının entegre şekilde faaliyet yürüttüğü ortamda TB3’ün Eurofighter'larla koordineli görev icrası, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum seviyesini gösteren önemli bir unsur oldu.

NATO'da ortak görev! Bayraktar TB3, Eurofighter ile uçtu: 8 saat uçup 1700 kilometre katetti

MUHAREBE KONSEPTİ AÇISINDAN DA TEST NİTELİĞİ TAŞIYOR

Bu durum aynı zamanda Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin, ittifak görevlerine entegre edilebilir aşamaya geldiğini gösterdi.

Eurofighter uçaklarıyla görev icrası, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapması beklenen geleceğin muharebe konsepti açısından da test niteliği taşıyor.

NATO'da ortak görev! Bayraktar TB3, Eurofighter ile uçtu: 8 saat uçup 1700 kilometre katetti

Türkiye’nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasıyla, TB3 gibi platformlarla birlikte çalışabilirlik kritik hale gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk el konsoluna el koyan babasını katletti
BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı
Emekli için yeni dönem başlıyor! İsa Karakaş, ABO düğümünün çözüldüğünü açıkladı
ETİKETLER
#nato
#tcg anadolu
#bayraktar tb3
#eurofighter
#Steadfast Dart 2026
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.