TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet’in İstanbul’da gerçekleştirdiği ortak operasyonla, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C üyesi yakalandı. Stratejik noktalara saldırı planlayan terör hücresi, güvenlik güçlerinin radarına takılarak çökertildi. İşte detaylar...

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı
Haber Merkezi
26.02.2026
15:25
26.02.2026
15:38

Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef alan terör örgütlerine yönelik operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda, İstanbul'da kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C şüphelisi yakalandı.
MİT istihbaratıyla İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon, MİT ve Emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Bu operasyon, aşırı sol terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin etkili eşgüdümünü gösteriyor.
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü (DHKP-C) içerisinde faaliyet gösteren 4 şüphelinin İstanbul’da kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT ve Emniyet birimleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#Yaşam
