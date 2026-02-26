MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C’li yakalandı

Kategoriler
Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef alan terör örgütlerine yönelik operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü (DHKP-C) içerisinde faaliyet gösteren 4 şüphelinin İstanbul’da kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT ve Emniyet birimleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.