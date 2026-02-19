Drift şovunu sosyal medyada paylaştı: 58 Bin TL cezayı yedi

Antakya’da bir otomobil sürücüsü drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Drift görüntülerinin polis ekiplerinin sanal devriyesine takılmasıyla, sivil trafik ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücünün F.M. olduğu tespit edildi.

Sürücüye; herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.