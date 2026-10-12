Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var

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İstanbul
Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.