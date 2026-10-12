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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 06:37

Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var

Düzce'nin Çilimli ilçesinde seyir halindeki traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kaza sonucu 11 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 06:37

’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir traktörün römorkunun devrilmesiyle meydana geldi.
Kazada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

11 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#jandarma
#Düzce
#traktör kazası
#Çilimli
#Karaçörtlen Köyü
#3. Sayfa
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