Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Düzce'de traktörün römorku devrildi: Çok sayıda yaralı var Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir traktörün römorkunun devrilmesiyle meydana geldi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.