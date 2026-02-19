E-5’te giden araç yan yola uçtu! Kazazedelerin yakınları ortalığı birbirine kattı

Avcılar ilçesi E-5 karayolunda gerçekleşen kazada, sürücü V.A. yönetimdeki araç kontrolden çıkarak ana yoldan yan yola uçtu. Yan yolda seyir halinde olan panelvana çarparak durabilen araçta sürücü V.A. ve 1 kişi daha yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER

Kazanın ardından olay yerine gelen ve kazazedelerin yakını olduğu söylenen 3 kadın ortalığı birbirine kattı. Ayakta durmakta zorluk çeken kadınlar, küfürler edip birbirlerinin saçını çekti ve uzun süre bağrıştıktan sonra gözden kayboldu.