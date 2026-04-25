Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Edirne'de sevgili kurbanı olan Gülden Coni'nin ablası Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten söz aldı

Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin ablası, kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşerek Gürlek'e dava dosyasını verdiğini ve konuyla ilgilenme sözü aldığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 19:49

Edirne'de geçtiğimiz yıl nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin yargı süreci devam ederken, aile adalet arayışını sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin adalet arayışını sürdüren aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e dava dosyasını teslim etti.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetiyle ilgili yargı süreci devam etmektedir.
Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşerek dava dosyasını teslim etti.
Alüzrek, kardeşinin katilinin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.
Dava, istinaftan ret kararı sonrası Yargıtay aşamasında bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
BAKAN GÜRLEK'E DAVA DOSYASINI TESLİM ETTİ

Ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen , AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar Bakan Gürlek'e sorularını da iletme fırsatı buldu. Buradaki ziyarette Bakan Gürlek ile görüşen Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava dosyasını teslim etti. Bakan Gürlek'in konu ile ilgileneceğini söylediğini belirten acılı abla Alüzrek, mücadelelerinin süreceğini belirterek kendisine teşekkür etti.

"KARDEŞİMİN KATİLİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Edirne'de 30 bıçak darbesiyle katledilen, planlı bir vahşete kurban giden Gülden'in ablasıyım. Geçen hafta istinaftan bize ret kararı geldi. Şu anda son aşama olan Yargıtay'da kaldı. Yargıtay sürecinde bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#kadın cinayetleri
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Gülden Coni Cinayeti
#Nurhan Alüzrek
#Yargıtay Süreci
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.