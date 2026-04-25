Edirne'de geçtiğimiz yıl nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin yargı süreci devam ederken, aile adalet arayışını sürdürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Edirne'de sevgili kurbanı olan Gülden Coni'nin ablası Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten söz aldı Edirne'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin adalet arayışını sürdüren aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e dava dosyasını teslim etti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetiyle ilgili yargı süreci devam etmektedir. Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşerek dava dosyasını teslim etti. Alüzrek, kardeşinin katilinin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Dava, istinaftan ret kararı sonrası Yargıtay aşamasında bulunmaktadır.

BAKAN GÜRLEK'E DAVA DOSYASINI TESLİM ETTİ

Ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar Bakan Gürlek'e sorularını da iletme fırsatı buldu. Buradaki ziyarette Bakan Gürlek ile görüşen Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava dosyasını teslim etti. Bakan Gürlek'in konu ile ilgileneceğini söylediğini belirten acılı abla Alüzrek, mücadelelerinin süreceğini belirterek kendisine teşekkür etti.

" KARDEŞİMİN KATİLİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Edirne'de 30 bıçak darbesiyle katledilen, planlı bir vahşete kurban giden Gülden'in ablasıyım. Geçen hafta istinaftan bize ret kararı geldi. Şu anda son aşama olan Yargıtay'da kaldı. Yargıtay sürecinde bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" ifadelerine yer verdi.