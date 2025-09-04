Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi

Edirne'de E.A. isimli cani, 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Hakim karşısına geçen caninin ifadesi kan dondurdu. E.A. ifadesinde, 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurduğunu söyledi.

Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi
Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 5 Nisan günü dehşet yaşandı. 15 yaşındaki , 15 yaşındaki berber E.A. tarafından korkunç şekilde katledildi. Caninin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. Mahkeme başkanının "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin" sözlerine verdiği cevap kan dondurdu.

Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi

30 SANİYEDE 30 BIÇAK DARBESİ

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi

GÖZÜM KARARDI

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.
Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi
