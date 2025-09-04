Gülden Coni'ye 30 saniyede 30 bıçak darbesi vurdu! İfadesi tüyler ürpertti: 'Kasap değilsin' sözüne böyle cevap verdi

Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 5 Nisan günü dehşet yaşandı. 15 yaşındaki Gülden Coni, 15 yaşındaki berber E.A. tarafından korkunç şekilde katledildi. Caninin Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. Mahkeme başkanının "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin" sözlerine verdiği cevap kan dondurdu.

30 SANİYEDE 30 BIÇAK DARBESİ

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

GÖZÜM KARARDI

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.