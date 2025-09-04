Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay her şeyin sonu olmuş

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek katledildi. Kan donduran olayın nedeninin ise uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi. İkili arasında yaşanan olayın ardından abi kardeş ilişkilerinin bittiği belirtildi. İşte detaylar...

Dün akşam Çekmeköy'de yaşanan kan dondurdu. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yerken 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün saldırısına uğradı. Önce aralarında tartışma çıktı, daha sonra 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkararak Kayhan'ın boğazını kesti. Kanlar içinde kalan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan donduran vahşetin detayları ortaya çıktı.

Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay her şeyin sonu olmuş

UYUŞTURUCU KULLANIP İŞE GELİYORMUŞ

Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı iddiası ortaya atıldı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı aktarıldı. Buna göre savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül kullanmaması konusunda uyardı. Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp iş gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Ayrıca katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay her şeyin sonu olmuş

2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada, 2 sene önce garson olarak çalışan Gül'ün kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 kez cezaevinde kaldığı bilgisini vererek, "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay her şeyin sonu olmuş
