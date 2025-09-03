Ercan Kayhan kimdir neden öldürüldü? Cumhuriyet Savcısına bıçaklı saldırı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu belirlenen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Çekmeköy Ömerli'de saat 21.15 civarında meydana gelen olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kayhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Cinayet sonrası kaçmaya çalışan zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hadiseyle ilgili tahkikat başlatıldı.

ERCAN KAYHAN KİMDİR?

Ercan Kayhan Cumhuriyet savcısıdır.

58 yaşındaki savcının son görev yeri İstanbul Adliyesi’ydi.

Savcı Kayhan, daha önce Çorum ve Gebze’de görev yapmıştı.