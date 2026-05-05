Esenyurt’ta kafeye silahla saldırdı: Yakalanacağını anlayınca el bombasını atıp kaçtı

Esenyurt'ta daha öncede kurşunlanan bir kafeye yeniden silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çevrede bulunan gece bekçileri, 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli saldırgan Esenyurt’ta sabah 04.30 sıralarında kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o esnada çevrede bulunan gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı. Bekçilerden kaçan şahıs elindeki poşeti çalıların arasına attı. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kafeye silahla saldırdı: Yakalanacağını anlayınca el bombasını atıp kaçtı

ATTIĞI POŞETTEN EL BOMBASI ÇIKTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Can İ., bekçilerden kaçarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan aramada şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.

