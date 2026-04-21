Esenyurt'ta korku dolu anlar! Silah sesi geldi, 6'ıncı kattan atladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; site içerisindeki bir dairede çıkan tartışmada silahla 4 el ateş edildiği duyuldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seslerin duyulmasının ardından kısa süre sonra 6’ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini aşağı bıraktı.
Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.