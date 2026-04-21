Esenyurt'ta korku dolu anlar! Silah sesi geldi, 6'ıncı kattan atladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde silah sesinin geldiği dairede korku dolu anlar yaşandı. Silah sesinin ardından bir kadın kendini 6'ncı kattan beton zemine bıraktı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Silah sesi geldi, 6'ıncı kattan atladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:41

İstanbul'un ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; site içerisindeki bir dairede çıkan tartışmada silahla 4 el ateş edildiği duyuldu.

HABERİN ÖZETİ

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Silah sesi geldi, 6'ıncı kattan atladı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir dairede çıkan tartışma sonrası bir kadın 6. kattan atlayarak ağır yaralandı.
Site içerisindeki bir dairede çıkan tartışmada silahla 4 el ateş edildiği duyuldu.
Seslerin duyulmasının ardından kısa süre sonra 6’ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini aşağı bıraktı.
Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

6'INCI KATTAN KENDİNİ BETON ZEMİNE BIRAKTI

İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seslerin duyulmasının ardından kısa süre sonra 6’ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini aşağı bıraktı.

AĞIR YARALANDI

Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

