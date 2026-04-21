Saldırıların ardından okullarda yeni dönem! Zorunlu olacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık kamera sistemi tüm okullarda zorunlu olacak. Kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. İşte detaylar...

Saldırıların ardından okullarda yeni dönem! Zorunlu olacak
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından, sadece 1000 okulun bağlı olduğu “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne (KGYS) Türkiye genelindeki tüm okulların entegre edilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından, Türkiye genelindeki tüm okulların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilmesine ve okullara kamera sistemleri kurulmasına karar verildi.
İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve KGYS'ye dahil edilerek polis tarafından sürekli izlenecek.
Okullara randevusuz girişler yasaklandı, ziyaretçiler kontrol edildikten sonra içeri alınacak ve okul çevresinde ilgisiz kişilerin beklemesine izin verilmeyecek.
Okulların imkanları doğrultusunda turnikeli geçiş sistemine geçmesi ve el dedektörleriyle güvenlik taramaları yapılması öngörülüyor.
Emniyet ekipleri okul çevresinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.
Risk puanı yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, giriş-çıkış saatlerinde ekip aracının hazır bekletilmesi gibi önlemler alınacak.
Kişisel bilgi ve veri paylaşımı için yasal çalışma yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

OKULLARIN TAMAMINA KAMERA SİSTEMİ KURULACAK

İçişleri Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve bu okullar KGYS’ye dahil edilerek polis tarafından sürekli izlenecek.

PEŞ PEŞE YENİ TEDBİRLER

Saldırıların ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları bir araya gelerek alınacak önlemleri değerlendirdi. Toplantı sonrası okullarda peş peşe yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

OKULLARA RANDEVUSUZ GİRİŞLER YASAKLANDI

Okullara randevusuz girişler yasaklandı. Ziyaretçiler, okul yönetiminin onayıyla giriş kapısında kontrol edilip güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınacak. Okul çevresinde ilgisiz kişi ve grupların beklemesine ya da toplanmasına izin verilmeyecek. Okullar, imkanları doğrultusunda öncelikli olarak turnikeli geçiş sistemine geçecek. Ayrıca el dedektörleriyle güvenlik taramaları yapılacak. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla emniyet ekipleri okul çevresinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrollerini sıklaştıracak.

GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE EKİP ARACI BEKLEYECEK

Okullarda risk oluşturabilecek öğrenciler için risk değerlendirme puan sistemi daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek okullarda kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, giriş-çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bekletilmesi, okulun güvenlik kameralarıyla izlenmesi ve bu kameraların KGYS’ye bağlanması sağlanacak.

YASAL ÇALIŞMA YAPILACAK

MEB, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında kişisel bilgi ve veri paylaşımı için yasal çalışma yapılacak. Bakan Yusuf Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1.2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor ve bu kadar büyük şey üzerinden analiz yapmak, anomalileri tespit etmek, politika geliştirmek artık manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye bütün verilerin sunulduğu bir ekran var" dedi.

"BÜTÜN OKULLAR GÖZLENMİŞ OLACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyona verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı ile protokol yaptıklarını, okullardaki güvenlik kameralarının "KGYS" dedikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne otomatik olarak entegre edileceğini dile getirdi. Tekin, "Bundan sonra bütün okullarımızın standart yapı şartnamesinde bu şey olacak, bütün okullar bağlanmış olacak yani bütün okullar gözlenmiş olacak artık" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski polisten şok ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüphelilere lüks otelde tatil
Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı
