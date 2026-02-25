Esenyurt'ta sitede silah sesleri: İki kişi ölü bulundu, suç dosyaları kabarık çıktı

Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta iki kişi hareketsiz halde bulundu. Binada yükselen silah sesleri sonrası polis ekipleri çağrıldı. 5. kat koridorunda iki kişi ölü halde bulundu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.