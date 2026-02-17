Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşi ve ikiz bebeklerinin gözü önünde dehşeti yaşadı! Etrafını sarıp dakikalarca dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle dehşet yaşandı. Doğukan Ağtaş ve eşi ikiz çocuklarının gözü önünde darp edildi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Darp raporu alan çift saldırganlardan şikayetçi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:03

Esenyurt İncirtepe Mahallesinde yol verme tartışmasında dehşet yaşandı. Doğukan Ağtaş, ikiz çocuklarının pusetini almak için kayınvalidesinin yaşadığı mahalleye geldi. Burada yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler birbirine girdi.

Eşi ve ikiz bebeklerinin gözü önünde dehşeti yaşadı! Etrafını sarıp dakikalarca dövdüler

ÇEVREDEKİLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Servis sürücüsü ve yanındaki yaşı küçük bir kişi Doğukan ve Ezgi Ağtaş'a saldırdı. Yaşanan arbedede Doğukan Ağtaş ve eşinin vücudunda yaralanmalar oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Servis sürücüsünün Ağtaş çiftine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğukan Ağtaş, eşine ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Ağtaş Ailesi daha sonrada Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde darp raporu aldı.

"KAYNANAMIN EVİNİN ORADA ÇOCUKLARIMIN PUSETİ VARDI"

Yaşadığı anları anlatan Doğukan Ağtaş, "Biz sabah kalktık her zamanki gibi çocuklarımın aşısı vardı oraya gidecektik. Kaynanamın evinin orada çocuklarımın puseti vardı arabasında, onu alacaktık arabadan. İlk servis arabası geldi, ona yol verdim, rahatlıkla geçti. İkincisi gelince, 'ben geçemem' dedi. Ben de indim aşağı baktım, 'nasıl geçemiyorsun' gibisinden adamın yanına gittim. Adam gelip benim bacağıma çarptı, benim bacağıma vurdu. Ben ona bağırdım. Sonra orada anlık oldu, aşağı doğru iki üç kişi indiler, bana saldılar" dedi.

DARP ETTİLER, DİŞİNİ KIRDILAR

Kendisinin ve eşinin darp edildiğini söyleyen Doğukan Ağtaş, "Ardından baktım, on kişiye yakın bir grup geldi. Ben tek başıma kaldım. Yetmemiş gibi geldiler, bir de eşime vurdular. Eşimi darp ettiler, eşimin dişi kırıldı. Kaynanam vardı, ona da saldırdılar. Karakolda şikayetçi de oldum. Darp raporu da aldım. Bununla ilgili artık süreçler işliyor, işleyecektir. Ona göre bundan bir şikayetçiyiz, davacıyız da" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri iki kişiyi göz altına aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama
Kağıthane'de sağanak yağış arkasından dolu getirdi! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
ETİKETLER
#Trafik Kavgası
#Fiziksel Saldırı
#Yol Verme Kavgası
#Esenyurt Olay
#Darp Raporu
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.