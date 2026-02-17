Avustralya'nın Sydney şehrinin batısında yer alan Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var Avustralya'nın Sydney kentinde Merrylands bölgesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sydney'nin Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının rastgele yapıldığına ve 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağı kullanılmış olabileceğine inanıyor. Şüpheli, olay yerine yakın bir evin arkasında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını dile getirdi. Üç mağdur arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade eden Glasser, ilk bulguların saldırının rastgele yapıldığına işaret ettiğini aktardı.

MUTFAK BIÇAĞI KULLANILMIŞ OLABİLİR

Olayda 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağının kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi olay yerine yakın bir evin arkasında yakalayarak gözaltına aldı.