Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avustralya'nın Sydney şehrinin batısında yer alan Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Polis Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını dile getirdi. Üç mağdur arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade eden Glasser, ilk bulguların saldırının rastgele yapıldığına işaret ettiğini aktardı.
Olayda 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağının kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi olay yerine yakın bir evin arkasında yakalayarak gözaltına aldı.