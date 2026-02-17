Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde yer alan Sydney şehrinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:43

Avustralya'nın şehrinin batısında yer alan Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında düzenlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Avustralya'da bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Avustralya'nın Sydney kentinde Merrylands bölgesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sydney'nin Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırının rastgele yapıldığına ve 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağı kullanılmış olabileceğine inanıyor.
Şüpheli, olay yerine yakın bir evin arkasında yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Polis Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını dile getirdi. Üç mağdur arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade eden Glasser, ilk bulguların saldırının rastgele yapıldığına işaret ettiğini aktardı.

MUTFAK BIÇAĞI KULLANILMIŞ OLABİLİR

Olayda 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağının kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi olay yerine yakın bir evin arkasında yakalayarak gözaltına aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Surinam'da bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 ölü
Paris'te üç ayrı metroda üç ayrı bıçaklı saldırı! Yaralılar var
ETİKETLER
#bıçaklı saldırı
#gözaltı
#sydney
#Polis Operasyonu
#Merrylands
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.