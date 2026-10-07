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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:29

Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı

Bartın’ın Amasra ilçesinde balık tutmak için kendi teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrap her yerde aranıyor. Eşine gönderdiği "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajının ardından kendisine ulaşılamayan Mızrap için ekipler seferber oldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Eşine
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:29

Amasra’da özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrap, balık tutmak amacıyla kendisine ait tekneyle denize açıldı. Saatler geçtikten sonra saat 19.00 sıralarında "Balıkları tuttum, geliyorum" şeklinde mesaj gönderen Mızrap adeta sırra kadem bastı. Mesajın ardından eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.

Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Denizin poyrazlı ve dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarını genişleten ekipler, rüzgârın şiddeti ve deniz akıntılarını da dikkate aldı. Mızrap’ın teknesinin arıza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, akıntının sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını Kurucaşile ve Kastamonu’nun ilçesi açıklarına kaydırdı. Amasra Sahil Güvenlik ekiplerine ait 3 botun yanı sıra Cide bölgesinden bir Sahil Güvenlik botu da çalışmalara dahil edildi. Denizde Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar, karada jandarma ekipleri, havada ise drone ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları yürütülüyor.

Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı

HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR SÜRÜYOR 

Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ın koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde Samsun’dan havalanan helikopter de arama çalışmalarına dahil edildi. Ekipler, Mızrap’ın cep telefonundan sinyal alınabilmesi için de çalışma yürütüyor. Ancak şu ana kadar telefondan herhangi bir sinyal alınamadığı belirtildi. Bölgedeki amatör ve profesyonel balıkçılar da arama çalışmalarına destek verirken, çevredeki balıkçı barınakları ve balıkçılar kayıp olayından haberdar edildi.

Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı

"AİLE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Arama çalışmalarını Amasra Büyük Liman’da takip eden Mızrap ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Ailenin yanına gelen Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen ve Amasra İlçe Emniyet Müdür Vekili Yusuf Bora, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan, çalışmaların olayın ilk anından itibaren havadan, karadan ve denizden sürdürüldüğünü belirterek aileye umutlu olmaları yönünde mesaj verdi.

Eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı attı, sırra kadem bastı

 

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#amasra
#Sahil Güvenlik
#cide
#Kurucaşile
#İlker Mızrap
#3. Sayfa
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