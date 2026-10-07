Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:57

Bakan Uraloğlu: 'Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT kapasiteye çıktı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT taşıma kapasitesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. 2002 yılından bu yana filodaki kapasite artışı 6 kattan fazla gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu: 'Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT kapasiteye çıktı'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı" dedi.  Bakan Uraloğlu, bin groston ve üzerindeki Türk sahipli deniz ticaret filosu hakkında açıklamada bulundu. 

Bakan Uraloğlu: 'Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT kapasiteye çıktı'

Uraloğlu, "Denizcillik Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı verilere göre bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı. Filomuz hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.  "Toplam kapasite yüzde 4,7 arttı" Türk sahipli filonun taşıma kapasitesindeki artışa da dikkati çeken Uraloğlu, "2025 yılı sonunda 2 bin 234 olan toplam gemi sayısı 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 2 bin 262'ye yükseldi. 51,8 milyon DWT olan toplam kapasitemiz yüzde 4,7 artışla 54,3 milyon DWT'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: 'Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon DWT kapasiteye çıktı'

Türk sahipli deniz ticaret filosunun uzun vadeli gelişimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 2002 yılında 569 olan gemi sayısının bugün 2 bin 262'ye çıktığını belirtti. Uraloğlu, aynı dönemde filonun 8,9 milyon DWT olan toplam kapasitesinin ise 54,3 milyon DWT'ye yükseldiğini kaydetti.  

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tasviye süreci yarın başlıyor, paralar belirli takvimde ödenecek
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Gemi Kapasitesi
#Deniz Ticaret Filosu
#Detveyt Ton
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.