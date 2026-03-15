Eşini 'çocuğuyla' kandırıp kaçıran cani koca tutuklandı! Genç kadın yaşam savaşı veriyor

İzmir'de şiddet gördüğü eşinden kaçıp annesinin evine sığınan Aylin G., ortak arkadaşları A.E. tarafından "devlet korumasındaki kızını alacağız" yalanıyla kandırılarak kaçırıldı. Kapatıldığı evde eşi O.G. tarafından darp edilen ve ardından 3. kattaki balkondan aşağı atıldığı öne sürülen genç kadın ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan koca tutuklanırken, ona yardım eden arkadaşı serbest bırakıldı.

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen kadının ağır yaralanmasıyla ilgili aranan eşi ve ona yardım eden arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, arkadaşı serbest kaldı.

YARDIM İSTEMEK İÇİN ÇIKTIĞI BALKONDAN ATILDI

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olarak, Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızları ise bu süreçte devlet korumasına alındı. Çiftin ortak arkadaşları A.E., genç kadınla iletişime geçerek, devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı adresi veren Aylin G., gelen A.E.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G. de otomobile bindi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek, burada da darp edildi. Yardım istemek için balkona çıkan Aylin G., iddiaya göre eşi tarafından aşağı atıldı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin ise yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

