Eşini darpedip balkondan attığı iddia edilmişti: Eski koca ve arkadaşı gözaltına alındı

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Aylin G., evinden ayrılarak Torbalı’da yaşayan annesinin evine yerleşti. Bu süreçte çiftin 8 yaşındaki kızları devlet korumasına alındı. Ortak arkadaşları vasıtasıyla eşiyle iletişime geçen O.G., devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Aylin G., kaldığı adrese gelen O.G.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G’nin arkadaşı A.E. de otomobile bindi ve genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Aylin G., daha sonra Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek burada da darp edildi.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Eşinin elinden kurtulan Aylin G.'nin yardım istemek için balkona çıktı ancak eşi tarafından aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.