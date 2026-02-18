Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! Arnavutköy'de korkunç cinayet

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kıyasettin Şağbangül ile 32 yaşındaki eşi Filiz Şağbangül arasında arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kıyasettin Şağbangül, eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! Arnavutköy'de korkunç cinayet
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 10:38

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde saat 01.00 sıralarında kan donduran bir meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıyasettin Şağbangül ile 32 yaşındaki eşi Filiz Şağbangül arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kıyasettin Şağbangül, kavga ettiği eşini, yaşları 12'den küçük üç çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! Arnavutköy'de korkunç cinayet

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Filiz Şahbangül, kocasının bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Binadaki komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından binadan kaçan şüpheli Kıyasettin Şağbangül’ün kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü.

Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! Arnavutköy'de korkunç cinayet

KAÇIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin olayın ardından evden çıktıktan sonra sokakta bir süre soğukkanlı şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder
Sigaraya bir zam daha! Paketi 115 TL'yi buldu
ETİKETLER
#boşanma
#şiddet
#cinayet
#aile içi şiddet
#kadın cinayeti
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.