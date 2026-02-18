Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! Arnavutköy'de korkunç cinayet

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde saat 01.00 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kıyasettin Şağbangül ile 32 yaşındaki eşi Filiz Şağbangül arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kıyasettin Şağbangül, kavga ettiği eşini, yaşları 12'den küçük üç çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Filiz Şahbangül, kocasının bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Binadaki komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından binadan kaçan şüpheli Kıyasettin Şağbangül’ün kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü.

KAÇIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin olayın ardından evden çıktıktan sonra sokakta bir süre soğukkanlı şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.