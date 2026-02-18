Eski eş dehşeti! Boşandığı karısını av tüfeğiyle öldürdü, aynı silahla intihar etti

Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı öğrenilen 37 yaşındaki Semih Ö., eski eşi 33 yaşındaki İlknur Kor'un evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın ardından Semih Ö. yanında bulunan av tüfeğiyle İlknur Kor'a ateş etti.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyarak 112’yi arayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 33 yaşındaki Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Semih Ö.'nün Esentepe mevkiine giderek, burada aynı av tüfeğiyle hayatına son verdiği öğrenildi.